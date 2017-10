L’Ajuntament reclamarà augmentar la protecció natural del delta La declaració política presentada per ERC dóna suport a les reivindicacions del grup ecologista Depana davant la Comissió Europea El Ple municipal del passat 28 de setembre va aprovar, amb els vots a favor de GSSP, C’s i el PSC i les abstencions del PP i CiU, una declaració política presentada per ERC on es dóna suport a les reivindicacions del grup ecologista Depana davant la Comissió Europea