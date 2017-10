Millor Pa de Pagès Català 2017

Miquel Guisch guanya el premi al millor Pa de Pagès Català La final s’ha celebrat a l’Espai Maragall i entre els 5 finalistes s’hi comptava el gavanenc Ernest Righetti de ca la Churra Miquel Guisch, del forn del passeig de la Rambla de Barcelona ha guanyat el Premi al millor Pa de Pagès Català del 2017. A la final, celebrada aquest dissabte a la tarda a l’Espai Maragall hi aspiraven 4 flequers més, entre ells el gavanenc Ernest Righetti de la coneguda popularment com a ca la Churra i qui, al 2014, es va erigir com a guanyar d’aquest guardó. Un jurat presidit per entesos en pa i en el qual també hi va prendre part l’alcaldessa Raquel Sánchez