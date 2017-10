Equipaments municipals

Gran ambient a la festa dels 10 anys de l’Espai Maragall Un espectacle familiar, amb la música del Beatles com a protagonista, va fer cantar i ballar a petits i grans L’Espai Maragall de Gavà ha celebrat, aquest diumenge, amb un ple absolut, la seva festa del desè aniversari. La gresca va arrencar a les 11 hores des del parc de la Torre Lluc en forma d’espectacle itinerant amb “Yellow Submarine”, una marxa que va acabar al propi Espai Maragall on, tot seguit, els Abbey Road van oferir el concert “Beatles for Kids”, un viatge per les millors cançons d’aquesta mítica banda