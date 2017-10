Ballada amb Flama i Caliu La cobla Rambles serà l’encarregada d’amenitzar la ballada que l’entitat ha preparat per aquest diumenge al matí a Gavà Gavà Flama i Caliu de la Sardana organitza per aquest diumenge una nova ballada a la ciutat. La cita com és habitual serà a les 11.30 hores a la plaça d’Anselm Clavé a la Rambla. La cobla Rambles de Barcelona, amb un repertori que s'actualitza contínuament, sense deixar de banda les composicions sardanístiques més clàssiques serà l’encarregada d’amenitzar la vetllada i