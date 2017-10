Innovació i empresa

L’Alcaldessa de Gavà visita Lipotec L’empresa, instal·lada al Camí Ral, és líder mundial en ingredients actius d’alta tecnologia per a la cosmètica L’alcadessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha visitat aquest dimecres Lipotec, empresa dedicada a la producció, comercialització i desenvolupament d’ingredients actius per a l’industria de la cosmètica. A les instal·lacions del polígon del Camí Ral, actualment hi treballen unes 130 persones, xifra que podria créixer