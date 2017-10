Viu el Parc 2017

Activitat per conèixer la flora autòctona Dins del feix de propostes del “Viu El Parc” per promoure el coneixement del Garraf es farà una proposta familiar al jardí botànic del Museu de Gavà Aquest diumenge i dins el calendari de propostes per promoure el coneixement del medi natural del Parc del Garraf, el jardí botànic del Museu de Gavà acollirà una activitat de caire familiar. Amb el títol “Les textures del Jardí botànic, Impressionats per la natura” els participants podran conèixer els diferents ambients i descobrir, amb els 5 sentits, quines textures amaga.