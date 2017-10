Teatre familiar

La Roda presenta “El vestit pop de l’emperador” al SAT Les funcions d’aquest musical a Barcelona es faran els dies 28 i 29 d’octubre i 1, 4, 5, 11 i 12 de novembre Després de l’èxit assolit amb “Aladdin, the pop musical”, la Roda Produccions presentarà al SAT teatre de Barcelona “El vestit pop de l’emperador” un muntatge adreçat a tota la família protagonitzat per un emperador molt presumit que farà tot el que calgui per trobar el vestit que el faci únic Segons explica el director de la Roda Produccions, Dani Cherta, “en aquesta ocasió hem deixat de banda les projeccions de vídeo