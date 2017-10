Arriba l’horari d’hivern

Toca endarrerir els rellotges Aquest cap de setmana comença l’horari d’hivern amb l’endarreriment dels rellotges 1 hora. Com sempre, el canvi s’aplicarà la matinada de dissabte a diumenge, quan a les 3 tornin a ser les 2 La nit d'aquest dissabte a diumenge a les tres de la matinada, els rellotges s'endarrereixen una hora (passen a ser les dues) per aprofitar el màxim possible la llum solar. Cada any cap a finals d'octubre milions de ciutadans de la Unió Europea repeteixen el mateix gest: endarrerir una hora els seus rellotges