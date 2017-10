Ordenances 2018

L’Ajuntament congela l’IBI i la gran majoria de tributs municipals, per segon any consecutiu El Ple va aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals per al 2018 que incrementa el conjunt d’ajuts i bonificacions de caràcter social i mediambiental L’Ajuntament de Gavà congelarà l’Impost de Béns Immobles (IBI) i la pràctica totalitat dels impostos i taxes municipals, tal com es desprèn de la modificació d’ordenances fiscals aprovada a la sessió plenària extraordinària celebrada ahir a la tarda. També es mantenen els imports d’altres dels impostos més generalitzats: Impost de Vehicles, IAE i ICIO.