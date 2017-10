Campanya d’identificació i cens d’animals de companyia L’Ajuntament està duent a terme aquesta acció a través de la Policia Municipal que comprova, entre d’altres elements, que l’animal tingui xip L’Ajuntament de Gavà està duent a terme una Campanya d’identificació i cens d’animals de companyia. En ella els agents de la policia municipal comproven, per exemple, si les mascotes porten el xip i si estan correctament identificades i censades. En tots els casos s’informa de l’obligació de fer-ho, i si no es comprova al moment se’ls lliura una butlleta avisant que disposen de 30 dies per registrar l’animal al Cens municipal d’animals de companyia.