Castaween 2017

Torna el Castaween a Gavà La ciutat celebra Tots Sants amb un seguit de propostes que barregen la tradició de la castanyada amb la de Halloween Per segon any consecutiu Gavà celebrarà Castaween, una aposta que pretén combinar les dues tradicions que per Tots Sants conflueixen a Catalunya: d’una banda la de la castanyada, i de l’altra banda la de Halloween. La programació del Castaween s’iniciarà el proper divendres 27 d’octubre i es perllongarà fins al 2 de novembre.