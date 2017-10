Àrea metropolitana

Aliança per enfortir l’economia metropolitana després dels últims moviments d’empreses Es planteja la creació de l’ Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic per a realitzar la promoció econòmica en clau metropolitana per primera vegada Representants dels municipis metropolitans, alcaldes i alcaldesses, entre elles la de Gavà, Raquel Sánchez, i regidors de les àrees de promoció econòmica, s’han reunit a Barcelona per analitzar els efectes i resultats de la recent decisió, per part d’un important nombre d’empreses, de traslladar-se fora de Catalunya.