Màster a l'ETSAB

Un nou Màster a l’UPC farà que alumnes d’arquitectura proposin projectes de paisatgisme per a Gavà La iniciativa dona continuïtat a la col·laboració del darrer curs en la que els estudiants ja van fer propostes per la ciutat en el marc de dues assignatures de quart i cinquè L’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), centre adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ofereix aquest curs 2017-2018 un nou Màster Universitari en Paisatgisme en el que els alumnes traslladaran el seu coneixement i talent a una realitat concreta com és Gavà.