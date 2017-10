Rafanell passa a l’oposició

Antoni Rafanell abadona el govern municipal El regidor del PDeCAT, integrat al grup municipal de CiU, diu que no vol “formar part d’un govern que dóna l’esquena a l’anhel de llibertat” El regidor del PDeCAT a la nostra ciutat, integrat al grup municipal de CiU, Antoni Rafanell, ha anunciat que abandona el govern de coalició amb el PSC. A la seva renuncia, Rafanell argumenta que “el PSC no es va manifestar en contra de la violència policial exercida el dia 1 d’octubre i que l’alcaldessa Raquel Sánchez i la resta de representats del seu partit a Gavà no van cedir locals per a la celebració del referèndum”.