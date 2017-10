Moció d'urgència al Ple Municipal contra l'aplicació de l'article 155 ERC, GSSP i CiU demanen que la moció es pugui discutir a la sessió plenaria prevista per a aquesta tarda Els portaveus dels grups municipals d'ERC, Gavà Sí, Se Puede i Convergència i Unió presentaran avui, amb carácter d’urgència, una declaració política per instar al govern espanyol i als partits polítics que li donen suport a aturar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució. Albert Massana, portaveu d’ERC ha manifestat que “davant de la involució que vol fer el partit feixista del PP, demanem que no es s’apliqui aquest mecanisme del 155 per poder abolir el Parlament i la destitució de tot un govern”.