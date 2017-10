Declaració política i valoració del PSC sobre la marxa del govern d’Antoni Rafanell El socialistes presenten per la via d’urgència una declaració sobre l’article 155 i valoren la decisió del regidor del PdeCAT de sortir del govern El grup municipal del PSC presentarà per la via d’urgència en el Ple Municipal d'avui una declaració política sobre l'actual situació política a Catalunya. Així ho ha confirmat el portaveu socialista, Miquel Àngel Díaz, que ha aprofitat l’anunci d’aquesta declaració política per lamentar la sortida del PDeCAT del govern municipal, materialitzada ahir en la renúncia del regidor Antoni Rafanell, que milita al PDeCAT però que està adscrit al grup municipal de CiU.