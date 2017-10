Ple octubre 2017

El Ple aprova un procés participatiu per difondre el projecte del sector Roca El programa ha sorgit de la col·laboració amb els ajuntaments de Gavà i Viladecans arran del protocol signat a tres bandes el novembre de 2014 El Ple de l’Ajuntament, en la seva sessió ordinària, ha aprovat aquest dijous un procés de participació ciutadana per difondre els objectius, mesures i actuacions previstes en relació a la formulació del Pla General Metropolità al sector Roca de Gavà i Viladecans. El punt va prosperar amb el suport de tots els grups municipals a excepció de GSSP, que s’hi va oposar argumentant principalment que "la proposta no és sincera"