Ple Octubre 2017

Decret a favor de l’escola pública a Catalunya Durant el Ple d'aquest dijous es va donar compte d’aquest text on es defensa el model com a exemple “d’integració pluricultural” El Ple ha donat compte, aquest dijous, d’un Decret d’Alcaldia defensant “l’escola pública catalana com a model i exemple d’integració pluricultural, de respecte a les diferències i de promoció dels valors propis de les societats democràtiques”. D’aquesta manera, es vol expressar “el rebuig a les acusacions d’adoctrinament de l’alumnat per fomentar l’independentisme i incitar l’odi que fan algunes organitzacions