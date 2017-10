C's nega que hi hagi presos polítics a Espanya

Miguel Ángel Ibáñez: “Jordi Cuixart i Jordi Sánchez estan a la presó pels seus actes, no per les seves idees” El portaveu de C’s critica els cartells que hi ha a Gavà demanant l’excarceració dels dos “Jordis” El portaveu de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C’s), Miguel Ángel Ibáñez, ha criticat els cartells que han aparegut enganxats en diversos indrets de Gavà reclamant la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i denunciant la seva condició de presos polítics. Ibáñez assegura que els dos "Jordis" “estan en presó preventiva, pels seus actes, no per les seves idees, a Espanya no hi ha presos polítics”.