20 anys de la Faga

La FAGA celebra el seu 20è aniversari Per a l’ocasió, l’entitat està organitzant diferents actes, com el berenar que es va fer divendres a la seva seu amb la descoberta d’una placa L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Gavà (FAGA) commemora, aquest 2017, el seu vintè aniversari raó per la qual s’estan organitzant diferents actes. Un d’ells va ser el berenar que va tenir lloc a la seva seu actual, situada al carrer de Guifré el Pilós, on hi acudiren diverses autoritats municipals encapçalades per l’alcaldessa Raquel Sánchez. Durant la trobada també es va fer la descoberta d’una placa de record a l’interior de l’equipament