Mor un ciclista en ser envestit per un turisme a Gavà El sinistre es va registrar aquest diumenge, a les 9.30 hores, en el punt quilomètric184,1 de la C-31 Un ciclista de 74 anys ha mort aquest diumenge en ser atropellat per un turisme en la C-31, a l'altura de Gavà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).L'accident va ocórrer cap a les 9.30 hores del matí quan, per motius que encara es desconeixen, un turisme va envestir mortalment a un ciclista. La víctima és un home que les seves inicials són L. B. C. És un veí de L'Hospitalet de Llobregat. Quan es va produir l'atropellament estava pedalejant en solitari.