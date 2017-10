Tradicions de Tots Sants

Es mantenen els preus dels panellets Ronden els 45 i 55 euros per quilo. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que es menjaran 250.000 quilos de panellets artesans El Gremi de Pastisseria de Barcelona pronostica que les vendes, enguany, de panellets artesans a Catalunya se situarà en els 250.000 quilos, una xifra similar a la de l'any passat. Els preus també es mantindran estables com els darrers anys i es tornaran a situar entre els 45 i els 55 euros per quilo. Es calcula que, de mitjana, un quilo de panellets variats conté entre 36 i 40 unitats.