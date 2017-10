Gavà exposa el projecte Unió de Cooperadors al Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius d’Espanya El projecte per a la creació d’un espai polivalent per a la Innovació, l’Economia i la Inclusió va ser un dels 20 finalistes al premi Copa España Creativa, atorgat en el marc del Fòrum L’Ajuntament de Gavà ha presentat el projecte Unió de Cooperadors al Fòrum de Ciutats i Territoris Creatius d’Espanya, celebrat del 25 al 28 d’octubre a Melilla. Aquest fòrum, de periodicitat anual, esdevé un espai de participació, trobada i reflexió on compartir projectes innovadors i creatius que afavoreixin la consolidació de la Xarxa de Ciutats i Territoris Creatius d’Espanya, fundada l’any passat i de la qual Gavà n’és membre.