Protestes a Gavà

Concentracions per l’alliberament dels empresonats pel procés La darrera de les accions va tenir loc aquest diumenge al migdia amb una encartellada per la ciutat Gavà s’ha manifestat aquest darrers dies per demanar l’alliberament dels vuit consellers i dels presidents de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez (ANC) i Jordi Cuixart (Òmnium) empresonats. Aquest diumenge al migdia la ciutat s’ha sumat a la convocatòria d’enganxada de cartells amb lemes diversos com ara “llibertat”, “no esteu sols” o “som república” que han cridat els assistents.