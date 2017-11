L’Hospital de Viladecans participa en una jornada comarcal sobre el VIH També hi van prendre part els hospitals de Martorell, Sant Boi i Sant Camil Professionals dels hospitals de Viladecans, Martorell, Sant Boi i Sant Camil han participat a la 1a. Jornada d’Actualització del VIH, que es va dur a terme a les instal·lacions de Can Calderon a Viladecans. Organitzada per la Unitat VIH del Servei de Medicina Interna de l’Hospital de Viladecans, la jornada va tenir com a principals objectius actualitzar diferents aspectes rellevants de l’abordatge clínic dels pacients de VIH