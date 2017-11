Literatura

Ramon Solsona visita Gavà L’escriptor barceloní estarà aquest dimarts a la biblioteca Marian Colomé per parlar de la seva última novel·la "Allò que va passar a Cardós" Aquest dimarts, 7 de novembre, a les 19.00 hores i dins del programa "Lletres en viu", l'escriptor barceloní Ramon Solsona visitarà la Biblioteca Marian Colomé per parlar de la seva última gran novel·la "Allò que va passar a Cardós" El llibre narra la història d’un guàrdia civil que resulta assassinat a la vall de Cardós una nit de neu del 1965. Les causes i les conseqüències del crim travessen un territori sacsejat per les obres