30è aniversari de Cordibaix

La Biblioteca Josep Soler Vidal acull l’exposició fotogràfica Objectiu Itaca La Mostra està organitzada per Cordibaix, la Federació d’Entitats de persones amb discapacitat i/o trastorn mental La Biblioteca Josep Soler Vidal acollirà, fins el 20 de novembre, l’exposició fotogràfica Objectiu Itaca amb que Cordibaix vol transmetre la plenitud de les persones a través de la seva realització laboral. “L’exposició vol reflectir el que significa per una persona tenir un lloc de treball. Li van dir al fotògraf que captés les imatges de la gent satisfeta en el seu lloc de treball i ells i elles, com es pot veure, ho estan i per a nosaltres això és una gran satisfacció” va manifestar el president de Cordibaix, Enric Net, durant la presentació.