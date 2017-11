Primera edició dels Premis

L’empresa J.Juan guanya el premi Made in Gavà Les empreses Garcia Faura i Grup MCI van ser les finalistes en aquesta primera edició dels guardons, el lliurament dels quals es va celebrar a l’Hotel AC Gavà Mar L’Ajuntament de Gavà ha convocat enguany per primera vegada els Premis Made in Gavà amb l’objectiu de donar suport i reconeixement a totes aquelles empreses ubicades al municipi que destaquen pel seu creixement econòmic, el seu valor social i humà, el seu grau d’innovació i desenvolupament, i el seu compromís amb al sostenibilitat i l’economia circular.