Operacions econòmiques

Meridia Capital compra Barnasud El grup inversor ha pagat a Unibail Rodamco 35 milions d’euros per a l’adquisició del complex comercial Meridia Capital ha tancat la compra del parc comercial Barnasud de Gavà per un import de 35 milions d'euros. El complex comercial era propietat de Unibail Rodamco, que prossegueix amb la seva estratègia de desinversió d'actius menys estratègics per ubicació o per dimensió per centrar-se en els de major grandària, el principal negoci del gegant europeu dels centres comercials.