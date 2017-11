Units pel Barça

La Penya Blaugrana de Gavà celebra els 42 anys L’entitat celebrarà l’efemèride, aquest diumenge, amb una dinar al restaurant la Pineda, ball i rifes La Penya Barcelonista Blaugrana Gavanenca compleix 42 anys aquest 2017 i per celebrar-ho, aquest diumenge, faran un dinar de germanor, al restaurant La Pineda, hi acudiran socis, simpatitzants, representants de penyes del Baix Llobregat, directius del club i autoritats polítiques locals.Al final de l’àpat, com és habitual, i segons ha explica el president de la Penya, Santi Faugier, “es rifaran diversos obsequis i es farà ball”. L’objectiu, segons assegura ell mateix, “és passar-ho bé i crear un ambient de germanor i caliu blaugrana”.