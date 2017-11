Gavà acull la II Setmana de la Ciència Les activitats, que estan totes relacionades amb l’espai, tindran lloc entre el 13 i el 19 de novembre Entre el 13 i el 19 de novembre Gavà acollirà la II Setmana de la Ciència. Es tracta d’una idea que pretén apropar el món de l’espai a la família en general i particularment als estudiants. Les activitats que integren aquesta setmana van des de un taller familiar per construir coets fins a xerrades a diversos centres docents passant per una obra de teatre per conèixer de prop els planetes.