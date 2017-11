IV Fòrum PEC

Jornades de treball per redissenyar el PEC Els agents educadors s’han trobat per treballar i decidir les diferents propostes de millora del nou Projecte Educatiu de Ciutat El Parc Arqueològic de les Mines acull, fins avui, el IV Fòrum del PEC, unes jornades de treball on els participants han pogut acabar de definir i prioritzar les propostes que conformaran el nou Projecte Educatiu de Ciutat. L’acte de benvinguda va anar a càrrec de l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, qui va manifestar “l’agraïment a totes les persones, més de 350, que s’han implicat en aquest procés que va arrencar fa uns mesos