Els fets delictius a Gavà disminueixen un 10% en el darrer any L’alcaldessa insta als cossos de seguretat a reforçar la coordinació per incidir en tots aquells aspectes que puguin malmetre la convivència Els fets delictius a Gavà han disminuït un 10% en els darrers 12 mesos. És una de les principals dades extretes de la Junta Local de Seguretat que es va celebrar ahir i que va presidir l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez. Segons va manifestar Sánchez a l’acabament de la reunió, “la dinàmica continua sent positiva ja que en aquest darrer any s’ha viscut una disminució dels fets delictius, sobretot els que tenen atempten contra el patrimoni”.