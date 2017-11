GSSP i els impostos municipals

Gavà, Sí Se Puede lamenta que no s’hagin baixat els impostos municipals Miguel Herrera denuncia que la seva formació va proposar diverses rebaixes però totes van ser rebutjades El portaveu de Gavà, Sí Se Puede (GSSP), Miguel Herrera, ha lamentat que pel proper any no s’hagi aprovat una reducció dels impostos municipals. Herrera ha explicat que GSSP va proposar en el darrer Ple Municipal “diverses iniciatives per pagar menys impostos, però cap partit ens va recolzar i desgraciadament tampoc el govern del PSC/CiU va voler acceptar les propostes que havíem plantejat”.