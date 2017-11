C's carrega contra ERC

Miguel Ángel Ibáñez: “ERC de Gavà insulta als que no pensen com ells” C’s critica tant “L’Eramprunyà”, publicació que editen els republicans gavanencs, com també tot el procés independentista El portaveu de C’s, Miguel Ángel Ibáñez, ha carregat contra ERC a causa del procés independentista. El regidor de C’s s’ha referit al “pamflet “L’Eramprunyà”, mitjà de propaganda de la independentista Esquerra Republicana de Catalunya”, perquè “en els seus titulars i fotografies s’empenyen en dividir i en insultar als que no pensen com ells, i això no és democràcia”.