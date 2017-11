Conferència sobre l’energia elèctrica GSSP convida a membres de la cooperativa Som Energia per parlar del seu model energètic Gavà, Sí Se Puede (GSSP) organitza una xerrada informativa per parlar sobre les grans companyies de subministrament d’energia elèctrica. Per l’ocasió han convidat a membres de la cooperativa Som Energia que explicaran quin és el seu model de producció i distribució d’energia elèctrica.