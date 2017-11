Dia Mundial de la Diabetis 2017

Gavà commemora el Dia Mundial de la Diabetis Per tal de sensibilitzar sobre aquesta malaltia, que afecta milions de persones al món s’il·luminarà de blau l’Ésser del Mil·lenni Gavà se suma, avui, a la commemoració del Dia Mundial de la Diabetis il·luminant de color blau l’Ésser del Mil·lenni. Es tracta de mostrar, de manera simbòlica, la solidaritat vers els més de 400 milions de persones a tot el món afectades per aquesta malaltia. D'elles gairebé la meitat són dones, un nombre que es preveu arribarà als 313 milions d'afectades en 2040. Per això aquest dimarts la jornada està dedicada, sobretot, a elles.