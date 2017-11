Cura del medi ambient

Jornada de retirada de residus L'Ajuntament se suma així al “Clean up day!" per intentar conscienciar tothom de la importància de la gestió de les deixalles L'Ajuntament organitza una jornada, aquest diumenge, de retirada de residus a la zona pròxima a la Jugateca Ambiental de la Platja de Gavà. Amb aquesta acció es vol per donar a conèixer la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure'n la recollida. Cada any s'aboquen milers de residus a la natura en general. Les causes principals són els patrons insostenibles de la nostra societat pel que fa a la producció i el consum