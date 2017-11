Gavà acull la II Setmana de la Ciència Moltes de les activitats, que s’allargaran fins diumenge, es porten a terme a les escoles de la ciutat Gavà celebra aquests dies, per segon any consecutiu, la Setmana de la Ciència. Es tracta d’una idea que pretén apropar el món de l’espai a la família en general i particularment als estudiants. És per aqueta raó que es porten a terme diferents tallers a les aules com un de construccio e coets rtren aterme diferemts tallers ales aules comun econstruciia. ó de coets químics amb ampolles de plàstic i cartolines que després llencen al patí emprant la reacció del vinagre amb el bicarbonat sòdic per aconseguir el gas propulsor.