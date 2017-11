Coneixement del medi

Sortida per ensenyar a identificar bolets Com altres anys, l’activitat, que es farà aquest cap de setmana, consistirà en anar a buscar els exemplars per després exposar-los al Museu de Gavà Aquest cap de setmana la Regidoria de Sostenibilitat i Patrimoni Natural organitza una sortida per ensenyar a identificar bolets, que sortirà, dissabte, a les 9 del matí de davant de l'església de Sant Pere. Allà, i guiats per Jordi Rius, de la Societat Catalana de Micologia, els participants rebran les instruccions per arribar, cadascú amb el seu propi vehicle, al lloc escollit per l'activitat. Una vegada hagi arribat tothom,