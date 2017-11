Contra les microviolències

Gavà, contra la violència masclista Gavà se suma al Dia Internacional contra la Violència Masclista amb diversos actes de sensibilització Gavà se suma, un any més, al Dia Internacional per a l’Eradicació de la Violència vers les Dones amb tot un seguit d’actes de sensibilització i denúncia. Enguany, l’Ajuntament centra gran part dels seus esforços a explicar què són i com reconèixer les actituds de microviolència i, per aquesta raó, el dia 24 de novembre es farà una conferència seguida d’una taula rodona a la Casa Gran.