Distintiu de qualitat

La platja de Gavà renova la Bandera Ecoplayas El guardó s’atorga a les platges que destaquen per una gestió ambiental sostenible L’Associació Tècnica per a la Gestió de Residus i Medi Ambient, ATEGRUS, ha tornat a distingir la platja de Gavà amb la Bandera Ecoplayas. La renovació del guardó, obtingut per primer cop l’any passat, és un reconeixement al manteniment i millora de les accions impulsades en la gestió sostenible de la platja de Gavà valorant aspectes com la preservació de l’entorn, el manteniment i neteja del litoral, l’accessibilitat, la mobilitat i la seguretat.