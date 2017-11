Canvi de model energètic

Xerrada informativa sobre l’energia elèctrica La cooperativa Som Energia explica a Gavà el seu model de producció i distribució d’energia elèctrica La sala d’actes del Museu de Gavà va acollir, ahir a la tarda, una conferencia sobre les alternatives que té la ciutadania respecte al consum elèctric, organitzada per Podemos Gavà. Iago Vázquez membre del grup local del Baix Llobregat Som Energia va explicar la trajectòria de la cooperativa catalana “que ofereix només energies cent per cent d’origen renovables”, con afegir-se i el per què i les seves propostes.