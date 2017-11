Pepe Oriola lluitarà per aconseguir el Top-3 de la general

Es dóna la circumstància que el gavanec ja va competir en aquest circuit als 15 anys, en les 24 hores de Dubai, on a més va aconseguir pujar al podi Pepe Oriola afronta aquest cap de setmana l'última prova de les TCR International Sèries, que es disputa per primera vegada en el mític circuit de Dubai. Val a dir, que el pilot de Gavà és l'únic representant de l’estat en aquest campionat mundial i se li presenta una important oportunitat d'intentar aconseguir el Top 3 de la general de pilots, abans de baixar el teló de la temporada