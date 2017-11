Nens i nenes, protagonistes

Gavà celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants Enguany, les activitats, dinamitzades per l’Esplai El Mamut, van tenir lloc aquest diumenge al matí a la plaça de l’Església Gavà ha celebrat aquest diumenge el Dia Universal dels Drets dels Infants, que oficialment es commemora avui, amb tot un matí de jocs. L’esplai el Mamut, al capdavant de la organització ,va ser l’encarregat de dinamitzar aquest esdeveniment, que enguany va tenir lloc a la plaça de l’Església i on hi van prendre part prop de 150 persones.